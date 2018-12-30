El emeği yorganlar ilgi görmeye başlayınca siparişler arttı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde mesleğinin son temsilcilerinden olan 40 yıllık yorgancı Mustafa Yavuz (57), el yapımı yün ve pamuk yorganlara ilginin arttığını belirterek, "Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız çırak bulamamak" dedi.Orhangazi'de 40 yıldır yorgancılık yapan Mustafa Yavuz, son temsilcilerinden olduğu mesleğini devam ettirmek için büyük çaba sarf ediyor. Mustafa Yavuz, eskiden genç kızların çeyizlerini süsleyen geleneksel yün ve pamuk yorganların yerini sentetik malzemelerden üretilen fabrikasyon yorganların almasıyla yorgan ustalığının da unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri haline geldiğini söyledi. Son dönemde el yapımı yün ve pamuk yorganların daha sağlıklı olduğunun anlaşıldığını, bu nedenle de yoğun sipariş aldıklarını ifade etti.Meslekte 5 yıllık çıraklık 35 yıldır da ustalık yaptığını belirten Mustafa Yavuz, "El yapımı yorgancılık şu anda revaçta. Ancak eleman yok, eleman yetişmiyor. Sıkıntımız bu. Biz de elimiz el verdiği müddetçe bu işi yapacağız, ondan sonra da bu meslek artık yok olup gidecek. Keşke çırak bulabilseydik, bu mesleği yeni nesle öğretebilsek. İnsanlar hazır yorganları kullandıktan sonra, yün ve pamuk yorganların ne kadar sağlıklı olduklarının farkına vardı. Bu yüzden ben artık sipariş yetiştiremiyorum. Dışarıya sipariş alamıyoruz. Ancak Orhangazi'deki siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.Bu meslekle ilgili kurslar açılması gerektiğini belirten Yavuz, "Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile yorgancılık kursları açılıyor. Ancak burada verilen eğitimler yeterli değil. Daha kapsamlı eğitim verildiği taktirde bu mesleği yaşatma şansımız da olur" diye konuştu.ÇİFT KİŞİLİK YÜN YORGAN 220 TLYorgan çeşitlerinin dikim süresinin de değiştiğini söyleyen Yavuz, "Saten yorgan günde 1 tane dikiyoruz. Bazen 2 ya da 3 tane diktiğimiz de oluyor. Bunun yanında günlük kullanılan yorganlarda nevresim ya da basma türü yorganlar oluyor ki; onlardan 3- 4 tane dikebiliyoruz. Ayda ortalama 40- 50 tane yapabilecek durumdayız. Çift kişilik yün yorganı, yünü, kumaşı ve dikimi bizden olduğu zaman 220 TL'ye yapıyoruz. Elyaf istenirse 170 TL. Malzemeleri vatandaş kendisi getirirse, dikimi çift kişiliği 70 TL, tek kişiliği ise 60 TL'ye yapabiliyoruz" dedi.EN SAĞLIKLISI YÜN VE PAMUKGenç neslin yünü tercih ettiğini ifade eden Mustafa Yavuz, "Genç nesil çalıştığı için yorganı temizlemek ve yıkamak zor geldiğinden tercih etmiyor. Ama en sağlıklısı yün ya da pamuk yorganlardır. Bunu sağlık uzmanları da söylüyor. Keşke insanlar yün ve pamuk yorganları daha fazla tercih etse" diye konuştu.

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