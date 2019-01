Ekrem İmamoğlu Gaziosmanpaşa'daki amatör spor kulüp yöneticileriyle buluştu

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Gaziosmanpaşa'da ilçedeki amatör spor kulüp yöneticileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, Spora teşvik etmek amacıyla 'Yürü Be İstanbul' projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında gününü Gaziosmanpaşa'da geçiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçede faaliyet gösteren 24 farklı amatör spor kulüp yöneticileriyle Yıldız Tabya Standı'nda bir araya geldi.

İmamoğlu, toplantının başında yaptığı kısa bir konuşmanın ardından sporcuların isteği üzerine yeşil sahaya çıktı. Farklı branşlardan oluşan sporcuların arasına karışan İmamoğlu, topun başına geçerek penaltı atışı yaptı. Penaltı atışını golle sonuçlandıran İmamoğlu, kaleye de geçerek genç bir sporcunun şutunu karşıladı.

"YÜRÜ BE İSTANBUL' ADLI BİR SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, “İstanbul'da toplumsal spor kültürünün yerleşmesi lazım. Bu konuda da çok özel işler yapacağız. Bu çalışmaları bütün İstanbullu hemşerilerimiz görecek. Aynı zamanda İstanbul'daki bütün spor kulüplerine desteği de bir sisteme oturtacağız. Bu destekle çok iyi sporcular yetişecek. Çok sempatik bir kavramımız var. Bunu da ilk defa Yıldız Tabya'nın tarihine yakışan güzel bir ortamda söyleyelim. Hem de Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da biraz fazladır, bizim muhacir göçmen dediğimiz hemşerimiz. 'Yürü Be İstanbul' adlı bir süreci başlatacağız. 'Yürü Be İstanbul' aslında yürümekle puan kazanılan bir uygulama olacak. Telefonuna uygulama indirecek o kentte ne kadar yürüyebiliyorsa, o kadar puan kazanacak. Bizim kültür sanat, hatta ulaşımla ilgili düşüncelerimiz var. Bu etkinliklerden ücretsiz faydalanacaklar. Bu sempatik bir uygulama ama bunun temelinde şu var: Milletimizin spora olan yakınlığını ve sempatisini oluşturmak ve elbette yürünebilen ve bisiklete binilebilen bir İstanbul'u da hep beraber var edeceğiz. 'Yürü Be İstanbul' şimdiden bütün İstanbul'a hayırlı olsun. 1 Nisan'da yürümeye ve koşmaya başlayacağız" diye konuştu.

