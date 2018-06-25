"Ekonomik durumun etkisi seçmenin tercihini değiştirmiyor"

İSTANBUL, ()-"Bu seçim bizlere bir daha göstermiştir ki Türkiye'de oylar tamamen bloklaşmış durumdadır" diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu "Ekonomik durumun etkisi dahi seçmenin tercihlerini değiştirmiyor. Bu bloklardan birbirine oy geçişi olması için ancak ikinci bir açılım gibi büyük bir siyasi olay ya da çok büyük bir ekonomik kriz olması gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığına tekrar gelen Recep Tayyip Erdoğan seçimin ilk galibidir" dedi.

Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Limoncuoğlu, öncelikle seçimden güçlü yetkilerle Cumhurbaşkanlığına tekrar gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimin ilk galibi olduğunu söyledi ve "Hesaplara baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yasamadaki AK Parti çoğunluğundan yani meclisteki çoğunluğundan vazgeçmiş oldu" diye konuştu.

"AK PARTİ'YE GİDEN MHP OYLARI GERİ DÖNDÜ"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin beklenilenin üzerinde aldığı seçim sonuçlarının şaşırtıcı bulunmasına anlam veremediğini belirten Limoncuoğlu bu konuda ise şu tespitleri yaptı:

"MHP'nin oyuna şaşıran bir kesim var, buna da şaşıranları çok anlamlandıramıyorum. 2015 yılındaki Haziran ve Kasım seçimleri arasında MHP'den AK Parti'ye giden yüzde altılık oy neredeyse tamamıyla geri geldi. İyi Parti ise 2015 Kasım seçimlerinde yüzde 12 olan MHP oyunun kabaca yüzde 8’lik kısmını almış görünüyor. Bu da parti ne yaparsa yapsın MHP'ye oy verecek olan yüzde 4 civarında seçmen olduğunu gösteriyor. MHP aldığı yüzde 11’lik oy ile önümüzdeki yasama döneminde meclisteki kilit parti konumuna gelmiştir."

" 'SOL’BÜYÜK BİR DARBE ALMIŞTIR”

Bu seçimde 'sol' kesimin büyük bir darbe aldığını ifade eden Limoncuoğlu "Yüzde 33 civarına düşen sol oy, seçim öncesi bütün umutlanmasına rağmen, Türkiye seçim tarihinin en düşük oylarından birini almıştır. CHP adayı Muharrem İnce’nin oldukça kalabalık geçen Maltepe mitingi birçok kişinin düşündüğünün aksine seçmende ters tepki yapmış ve de 'sol geliyor' endişesi Erdoğan'ın oyunu konsolide edip, Saadet Partisi oyunun beklenenden yarım puan ile bir puan arasında düşük çıkmasına sebebiyet vermiştir" dedi.

"DÜNYADA YÜKSELEN MİLLİYETÇİ TREND TÜRKİYE'DE DE İVME KAZANMIŞTIR"

24 Haziran seçimlerini dünyadaki milliyetçilik dalgasının yükselişini dikkate alarak da bir değerlendirme yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu şunları söyledi:

"İyi Parti, kurulmasından yaklaşık yedi ay sonra girdiği bu seçimde yüzde ondan fazla bir oy almıştır. Gerek medyada yeterince yer bulamaması gerekse de seçim yaklaştıkça düşen performansına rağmen aldığı bu oy kanaatimce başarılıdır. Yüzde 2 civarı oy aldığı CHP'den gelen oyun eski merkez sağ seçmen mi, yoksa ödünç oy mu olduğunu zaman gösterecek. MHP ve İyi Parti'nin ikisinin de meclise girmesiyle beraber aslında Türk Milliyetçileri 1999 seçimlerinden beri ilk defa bu kadar kalabalık olarak mecliste temsil ediliyorlar. Dünyadaki yükselen milliyetçi trend sonunda Türkiye’de de bir ivmelenme elde etmiş görünümünde."

"BARAJ OLMASAYDI HDP'NİN BU OYA ULAŞMASINA İMKAN YOKTU"

HDP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oy kaybetmesine rağmen bu oyu 2015 Haziran seçimlerinde olduğu gibi batıdan takviye ederek barajı aştığını söyleyen Limoncuoğlu "Normalde CHP’ye oy veren bu takviye oyun gerçekten halen CHP oyu olup olmadığını baraj kaldırılmadıktan sonra görme ihtimalimiz yok. Şu da bir gerçek ki eğer baraj olmasa HDP’nin de bu oylara ulaşabilmesine imkân yok. HDP oy veren CHP’nin sol kanadındaki seçmen aslında HDP’yi meclise sokarak yani Kürtçü partiye oy vererek AK Parti’yi MHP ve/veya İyi Parti ile uzlaşmak zorunda bırakmış yani sonuç olarak Kürtçü bir partiye atılan bu oylar, esasen Türk Milliyetçisi partilere yaramıştır" dedi.

"KISA VADEDE ERKEN SEÇİM İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Limoncuoğlu, kimilerinin erken seçim olasılığından bahsetmekte olduğunu ancak en azından kısa vadede bir erken seçim olma ihtimalinin çok düşük göründüğünü söyledi ve " Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığının bir 5 senesini çöpe atmak istemeyecektir. O yüzden de mecliste diğer partilerle anlaşma yolu arayacaktır, doğal olarak da ilk gideceği adres seçimde ittifak halinde olduğu Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)