Ekipler kaçak yapı fırsatçılarının peşinde

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Barışı'nın ardından Hazine arazileri üzerinde inşa edilen ruhsatsız yapıların peşine düştü. Menderes, Buca, Urla gibi ilçelerde, yasal düzenlemeden sonra yapıldıkları belirlenen birçok kaçak yapı, ekipler tarafından yıkıldı. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, işgallere izin vermeyeceklerini söyledi.

İmar Barışı ile ruhsatsız yapıları kayıt altına almayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, bir yandan da işgallere karşı mücadele veriyor. Buca, Menderes, Urla gibi ilçelerde Hazine arazileri üzerine inşa edilen kaçak yapıların peşine düşen ekipler, birçok noktada işgallerin olduğunu fark etti. Tespit edilen bu yapılar, ekipler tarafından yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, İmar Barışı'nın ardından kaçak olarak inşa edilen yapıların arttığını belirtti. Kendilerine bu yönde birçok şikayetin geldiğini söyleyen Varan, ruhsatsız yapılara, işgallere asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bu konuda çok hassas olduğuna dikkat çeken Selahattin Varan, "31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan tüm yapıları yıkacağız. Sahada çalışıyoruz. Müfettişlerimiz de geldi. Yaptığımız tespitlerin ardından bu kaçak yapıları yıkıyoruz" dedi.

'FIRSATÇILARA İZİN YOK'

İmar Barışı'nı fırsat bilerek kaçak yapı yapanlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Selahattin Varan, kendilerine gelen şikayetleri değerlendirdiklerini söyledi. Varan, "Vatandaşlarımız, kural dışına çıkmasın. Kaçak olarak yapıların yapılmasına izin vermeyeceğiz. Hazine arazileri işgallerine de müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimiz hızla sürüyor. İzmir'in her köşesini mercek altına aldık. Yasada belirlenen tarih sonrası, yapılan tüm yapıları yıkacağız. İstiyoruz ki; vatandaşımız da yasanın belirlediği çerçevede çalışmalarını yapsın. Fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, sahadaki denetimlerini sürdürüyor.

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