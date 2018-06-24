 (Ek) - Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başladı

Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Mehmet İlkay ÖZER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANLIĞI  ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.  (FOTOĞRAF)  

 (Ek) - Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başladı

Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Mehmet İlkay ÖZER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANLIĞI  ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı. 

(FOTOĞRAF)

 

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