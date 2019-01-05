ek fotoğraflar// Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko 'Tomos' belgesi için Fener Rum Patrikhanesi'nde

ek fotoğraflar// Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko 'Tomos' belgesi için Fener Rum Patrikhanesi'nde

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