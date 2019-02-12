Ek Fotoğraflar// Kaza Kırım Ekibi, Çekmeköy'de düşen helikopter enkazında incelemelere başladı

Ek Fotoğraflar// Kaza Kırım Ekibi, Çekmeköy'de düşen helikopter enkazında incelemelere başladı

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