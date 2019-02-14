Ek Fotoğraflar // Kartal'daki riskli bina boşaltılıyor... Yıkımına 3 gün sonra başlanacak

Ek Fotoğraflar // Kartal'daki riskli bina boşaltılıyor... Yıkımına 3 gün sonra başlanacak

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