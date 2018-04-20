EK FOTOĞRAFLAR - Genç doktor 10 yıl yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, yatağından meslektaşlarını selamladı

EK FOTOĞRAFLAR - Genç doktor 10 yıl yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, yatağından meslektaşlarını selamladı

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