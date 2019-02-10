Ek fotoğraflar / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninde konuştu

Ek fotoğraflar / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninde konuştu

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