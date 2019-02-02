ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor

ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor

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