EK Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alemdar ailesinden 9 kişinin cenaze törenine katıldı

EK Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alemdar ailesinden 9 kişinin cenaze törenine katıldı

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