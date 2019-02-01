/ek bilgiyle// 3 küçük kızını metro raylarına bıraktı

Ersan SAN/İSTANBUL,() - BAYRAMPAŞA'da bir baba üç küçük kızını raylara bıraktı. Metro gelmeden güvenlik görevlileri müdahale ederek küçük kızları raydan aldı.

Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bıraktı.

Baba, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermedi. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi kesti. Güvenlik görevlileri müdahale ederek çocukları raydan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi, 3 çocuğu ile birlikte polis aracına bindirileceği sırada, "Beni gelin götürün, konuşturun" dedi. Gözaltına alınan kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken çocukların da koruma altına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alının kişinin ilk ifadesinde, metro yakınındaki bir inşaatta çalışırken işten çıkarıldığını ve parasını alamadığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi.

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