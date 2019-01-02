Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından 3 kişi çıkarılmış, son çıkarılan 2 kişi ile birlikte enkaz altından çıkarılanların sayısı 5'e çıktı.
(FOTOĞRAF)
(Ek bilgilerle) Yedikule'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı
Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından 3 kişi çıkarılmış, son çıkarılan...
Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından 3 kişi çıkarılmış, son çıkarılan 2 kişi ile birlikte enkaz altından çıkarılanların sayısı 5'e çıktı.
YORUM EKLE