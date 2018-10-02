/ek  bilgi / Hastanede doktora silahlı saldırı: Saldırgan yakalandı

Alper KORKMAZ - İstanbul () - BAHÇELİEVLER'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı doktorun ameliyata alındığı öğrenilirken olay yerinden kaçan saldırgan Esenler'de yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.