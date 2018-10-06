Ek bigi ve fotoğraflar//Sultangazi'de pompalı tüfekli market soygunu kamerada

SULTANGAZİ'de bir markette pompalı tüfekle soygun yapan iki sevgili polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soygunu uyuşturucu parası için yaptığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.Sultangazi ilçesi, Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir markette dün saat 15.30 da bir market soygunu gerçekleşti. Güvenlik kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadelerine göre müşteri gibi içeri giren biri kadın iki kişi bir süre dolaştıktan sonra kasaya yöneldi. Erkek olan şüpheli bez parçasına sararak gizlediği silahını çıkararak bir el ateş edip kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 535 lirayı alan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kullanılarak şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakası tespit edildi. Polis kısa süre içinde otomobili Gaziosmanpaşa'da bir internet kafenin önünde park halinde buldu. Polis düzenlediği operasyonda internet kafede olduğunu tespit ettiği iki şüpheliyi gözaltına aldı. Murat A.(30) ile Neslihan A.(23) Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada ise soygunda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.Polisin yaptığı soruşturmada birlikte aynı evde kaldıkları öğrenilen şüphelilerin uyuşturucu parası bulabilmek için market soygununu gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin soygunun hemen ardından uyuşturucu alıp kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye gönderildi.

(FOTOĞRAFLI)