Eğitim için havalandılar, zorunlu iniş yaptılar

Ankara merkezli Güneydoğu Havacılığık Şirketi'ne ait Ultralight türü, pervaneli, tek motorlu, 2 kişilik uçak Yenişehir İlçesi'ndeki havalimanından bu sabah eğitim amacıyla havalandı. Uçak, bir süre sonra arıza nedeniyle havalimanın 5 kilometre uzağında bulunan Menteşe Köyü'nün kuzeyindeki ceviz ağacının da bulunduğu tarlaya arıza nedeniyle zorunlu iniş yaparken kırıma uğradı. 'TC-UGV' tescilli 'Tecnam 2008 JC' tipi uçakta bulunan öğretmen Pilot Hasan Hoş ile öğrenci Burak Büyüktersi, uçaktan yara almadan kurtuldu. Soruşturmaya başlandı.