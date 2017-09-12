Ankara merkezli Güneydoğu Havacılığık Şirketi'ne ait Ultralight türü, pervaneli, tek motorlu, 2 kişilik uçak Yenişehir İlçesi'ndeki havalimanından bu sabah eğitim amacıyla havalandı. Uçak, bir süre sonra arıza nedeniyle havalimanın 5 kilometre uzağında bulunan Menteşe Köyü'nün kuzeyindeki ceviz ağacının da bulunduğu tarlaya arıza nedeniyle zorunlu iniş yaparken kırıma uğradı. 'TC-UGV' tescilli 'Tecnam 2008 JC' tipi uçakta bulunan öğretmen Pilot Hasan Hoş ile öğrenci Burak Büyüktersi, uçaktan yara almadan kurtuldu. Soruşturmaya başlandı.
Eğitim için havalandılar, zorunlu iniş yaptılar
Bursa'da sabah saatlerinde eğitim için havalanan uçak, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci yara almadan kurtuldu.
12 Eylül 2017 Salı 11:03
Fotoğraf THK uçağına ait. Kaldırmanızda fayda var. Yanıltıcı oluyor.