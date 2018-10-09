Ege Üniversitesi eski Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu'na atandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atanan isimlerden birisi de Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Beril Dedeoğlu oldu. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapan Beril Dedeoğlu, yeni atamayla ilgili biraz yol aldıktan sonra değerlendirmede bulunabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'nı belirledi. Yapılan atamalarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na atanan isimlerden birisi de Prof. Dr. Beril Dedeoğlu oldu. Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun'un Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2017 yılının Şubat ayında hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden alınmasından sonra Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vekaleten rektörlüğe atanmıştı. 22 Eylül 2015 - 24 Kasım 2015 tarihleri arasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yapan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevini, 18 Ekim 2017 tarihinde Prof. Dr. Necdet Budak'a devretmişti. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapan Beril Dedeoğlu, yeni atama kararıyla ilgili olarak ise biraz yol aldıktan sonra değerlendirmede bulunabileceğini söyledi.



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