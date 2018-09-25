Ege Denizi kıyısındaki balıkçılara fırtına uyarısı

Marmara ve İstanbul için günler öncesinden yapılan meteorolojik uyarılardan sonra Ege Denizi içinde fırtına uyarısı geldi. İzmir'deki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, fırtınanın Ege Denizi'nde etkili olacağını açıkladı. Perşembe gününe kadar zaman zaman etkisini artırarak sürecek olan fırtınadan dolayı Çanakkale'den Bodrum'a kadar kıyılarda özellikle balıkçıların, denize açılmamaları istendi. Fırtınanın Ege Denizi'nin tamamında etkili olacağı bildirildi. Fırtınadan dolayı bölgenin kuzey tarafındaki Çanakkale ve Balıkesir'de sıcaklıklarda 7 derece, İzmir, Manisa ile çevresinde ise 5 derecelik sıcaklık düşüşlerine neden olacağı ifade edildi.
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