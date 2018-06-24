Efkan Ala, oyunu Bursa'da kullandı

İÇİŞLERİ eski Bakanı Efkan Ala, oyunu seçim bölgesi Bursa'da, Yıldırım ilçesinde kullandı. Ala, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için oyunu Merkez Yıldırım ilçesinde, Hasan Hüseyin Daşdemir Ortaokulu'nda saat 12.30'da kullandı. Burada sandık görevlileri ve vatandaşlar ile e sohbet eden Efkan Ala oyunu kullandıktan sora yaptığı açıklamada, "Seçimin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



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