Edirneliler fırtınaya karşı anonslarla uyarılıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-EDİRNE'de Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtına öncesi Edirne'de belediye vatandaşları sık sık anonslar yaparak uyardı ve gerekli önlemleri almasını istedi. Belediye tedbir amaçlı Meriç Nehri kıyısındaki Kent Ormanı'nı da kapattı.

Yunanistan üzerinden yarın yurda giriş yapması beklenen ve Ege'nin yanı sıra Edirne'de de şiddetli yağışla birlikte görüleceği bilirtilen fırtına nedeniyle önlemler alınıyor. Edirne Belediyesi, Meriç Nehri kıyısında bulunan Kent Ormanı'nı fırtına nedeniyle olası ağaç devrilmelerine karşı geçici olarak kapatı. Belediye yetkilileri, vatandaşların can ve mal emniyeti açısından ormanlık alanda bulunmamalarını istedi. Belediye ses yayın cihazından sık sık anonslar yaparak vatandaşlar, önlem alması ve dikkatli olmaları yönünde uyarılıp, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ilimizde 30 Eylül sabah saatlerinden itibaren tropikal fırtına beklendiği ve 1 Ekim 2018 sabah saatlerine kadar süreceği, ayrıca ilimizde 30 Eylül hazar günü kuvvetli yağış beklendiği bildirilmiştir. Fırtınaya karşı dikkatli olunarak, uçabilecek her türlü eşyanın sabitlenmesi veya açıkta bırakılmaması, ayrıca aşırı yağışlara karşı can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması halkımıza önemle duyurulur."

Edirne'de bugün hava sıcaklığı 18 derece olurken, vatandaşlar ve esnaf da yarın beklenen fırtına için önlemlerini almaya başladı. Özellikle hafta sonlarında Yunan ve Bulgar turistlerin yoğun olarak alışverişe geldiği kentte esnaf, hazırlıklarını tamamladıklarını ve durumu göre hareket edeceklerini söyledi. Kentte seyyar satıcılık yapan Osman İlketi, bugün çalıştığını ancak fırtına nedeniyle yarın çıkmayacağını belirterek, "Çok büyük bir fırtına varmış. Bugün bir parça ekmek aldık, yarın da çıkmamaya karar verdim" dedi.

Edirneli ciğerci Bahri Dinar, fırtına için tüm önlemlerini aldıklarını, işyerinde uçabilecek malzemeleri kaldırdıklarını belirterek, "Türkiye'de ilk kez karşılaşacağımız bir fırtına ile karşı karşıyayız. Biz lodos, karayelle büyüdük ama bilmediğimiz bir fırtına geliyor. Uçacak olan malzemeleri kaldırdık, diğerlerini ise iplerle bağladık" dedi.

FOTOĞRAFLI