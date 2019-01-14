Edirne'de pet şişe getirene, bez torba hediye

EDİRNE Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yeni yılla birlikte ülke genelinde başlayan ücretli poşet uygulamasına dikkat çekerek, plastik kullanımını azaltmak amacıyla belediyeye 5 plastik pet şişe getirene bez torba vereceklerini açıkladı.Türkiye genelinde 2019'la birlikte yürürlüğe giren poşet uygulaması etkisini göstermeye başlarken, Edirne Belediyesi de yakın süreçte uygulamaya koyacağı bez torba kampanyasıyla duyarlılık oluşturmayı hedefliyor. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, ülke çapında plastiğe karşı başlatılan seferberliği çok önemsediklerini ifade ederek, naylon poşetlerin kullanımının sınırlanmasının çok yerinde bir karar olduğunu dile getirdi. Tanrıkulu, hazırladıkları bez torbaları vatandaşların getirecekleri pet şişeler karşılığında başta pazarlar olmak üzere kent genelinde dağıtacaklarını belirtti.'PLASTİĞİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMALIYIZ'Söz konusu çalışmayla pet şişelerin geri dönüşüme kazandırılacağını söyleyen Tanrıkulu, aynı zamanda plastik kullanımını da en aza indirgemeyi hedeflediklerini belirtti. Önceki yıllarda belediye olarak bez torba dağıttıklarını hatırlatan Tanrıkulu; “Geçtiğimiz yıllarda da belediye olarak vatandaşlarımıza bez torbalar dağıtmıştık. Ülke çapında plastiğe karşı başlatılan bu seferberliği çok önemsiyorum. Naylon poşetlerin kullanımına sınır getirilmesi çok yerinde. Biz plastiği ne kadar çok hayatımızdan çıkarırsak o kadar çevreyi korumuş oluruz” dedi.5 PET ŞİŞE GETİREN, BEZ TORBAYI ALACAKBelediye olarak çevreci bir anlayış sergilemeye özen gösterdiklerini ve bu şekilde uygulamalar yapmaya devam edeceklerini dile getiren Tanrıkulu, “Vatandaşlarımıza bez torbalar dağıtacağız. Ancak bunu yaparken onlardan pet şişe getirmelerini istiyoruz. Hazırladığımız bez torbaları pazarlar başta olmak üzere kent genelinde dağıtacağız. 5 tane pet şişe getirene hemen bir bez torba vereceğiz. Böylelikle hem çevre duyarlılığını artıracağız hem de naylon poşet uygulamasında katkı vereceğiz. Vatandaşlarımızın pet şişeleri sokağa ya da çöpe atmamalarını istiyoruz. Geri dönüşüm anlamında da önemli bir katkı olacak. Ben kendi hayatımda da her zaman bez torba kullanıyorum. Bunun yanında plastik kullanımının azaltılmasına da önem vermeliyiz. Ücretli poşet uygulaması başladığı gibi poşet üretimi yüzde 50 azaldı. Bu çok önemli bir veri. Bunu hep birlikte başarmalıyız” diye konuştu.

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