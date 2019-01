Edirne'de çevreci öğrenciler, 'Eko Tim'i kurdu

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 'Eko Tim'i kururarak çevredeki atıklar toplayıp, geri dönüşümünü sağlıyor. Okul içinde ve çevrede teneffüslerde dahil olmak üzere sürekli dolaşan çevreci öğrencilerin amacı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen en çevreci okullar arasına girip, 'yeşil bayrak' sahibi olmak.Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrencilere çevreyi ve doğayı koruyup temiz tutmaları alışkanlığını kazandırıp, atık malzemelerini toparlayıp dönüşümlerini sağlamak amacıyla 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri arasından 10 kişiden oluşan 'Eko Timi' kuruldu. TÜRÇEV'in düzenlediği, 'Eko Okullar' programına katılan, Eko Tim'in hedefi 2 yıl sürecek program sonunda çevreci okullar arasına girip yeşil bayrağın sahibi olmak. Tamamı kız öğrencilerden oluşan tim, okul içi ve çevresinde gezerek atıkları toplayıp okulda bulunan geri dönüşüm kutularında topluyor. Burada toplanan malzemeler geri dönüşüm olurken öğrenciler, okul içinde yere çöp atıp geri dönüşümü sağlamayan öğrencileri çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarıyor. Okulda boş ders saatleri ve teneffüslerde atık malzeme toplayan öğrenciler, bu sayede çevreyi temiz tutarken çevre bilinci kazanıp diğer öğrencilere çevreye duyarlı olmasını sağlıyor.Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Nilgün İncik, amaçlarının çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, "Çevre bilinci, çevre yönetimi sürdürebilir kalkınma eğitim için çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla uygulanan bir program olması sebebiyle okul projesine katılımı yaptık. 62 ülkede bu projeye katılım var. Edirne'de bir özel okul olmak üzere iki okuldan biriyiz bu proje için başvuran. Buradaki amaç katılımın öğrenciler tarafından çevre bilinci ve duyarlı öğrenciler yetiştirmek. Ayrıca bu öğrencilerimizin de sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ulaşarak, rol alarak çevrenin etkin bir şekilde korunması sahip çıkılması amacını gütmektedir" dedi.Projenin yürütücüsü ve 'Eko Timi'nin başında bulunan Fen Bilgisi öğretmeni Duygu Yılmaz Baltabıyık, projemiz kapsamında öğrencilere küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmalarını amaçladıklarını söyledi. Baltabıyık, "Bu kapsamda küçük etkinliklerimiz oluyor. Çöplerin hepsinin atık olmadığını, bunların geri dönüştürülerek kullanılabileceğini öğretmek istiyoruz. Bu kapsamda mavi kapak topluyoruz, atık piller topluyoruz, atık kağıtlar topluyoruz ve onların bunları yeniden kullanılabileceğini öğretmek istiyoruz. Çocuklar bir şey yaptıkça onların mutlu olduğunu görüyoruz. Biliyorlar ki, çevre yok olabilecek düzeyde ve o yüzden çevreyi korumanın önemli olduğunu onlarda biliyorlar, kendilerinin yaptığı bu önemli görevi layıkıyla üstleniyorlar" diye konuştu.'DOĞA BİZİM'Okulun 'Eko Tim' üyelerinden Begüm Yatsıtepe, "Her teneffüs arası dışarı çıkıp atık pil, kapak gibi doğada bulduğumuz her şeyi geri dönüştürüyoruz. Çözdüğümüz derslerde kullandığımız test kağıtlarını da atık kutusuna atarak dönüştürüyoruz. Böylece doğada ekonomik bir şekilde geri dönüm yapmış oluyoruz. Okul içinde ve çevresinde yere çöp atan arkadaşları da uyarıp gerektiği anda okulda görevli öğretmenlerimize bildiriyoruz. Herkes doğayı çevreyi korumalı. Çünkü doğa bizim doğamız" dedi. Öğrencilerden Elif Keskin ise,"Doğayı korumamız gerekir çünkü doğayı seviyoruz. Eğer doğayı korumazsak bize kötü sonuçlar doğurabilir. Her sabah seçtiğimiz sınıflara çöp topluyoruz. Çevremiz çok kirleniyor. Doğada en çok poşet ayran ve asitli içecek şişeleri buluyoruz. Buradan çevreyi kirletenlere lütfen doğayı kirletmesin diyorum, çünkü doğa bize lazım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI