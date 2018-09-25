Ebru Gündeş Türkiye'ye döndü

İbrahim YILDIZ - EBRU Gündeş, kızıyla birlikte Türkiye'ye döndü.  Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 13.00'da kızıyla birlikte New York'tan İstanbul'a gelen Ebru Gündeş'in pasaport işlemlerinin ardından gazetecilere yakalanmadan...

Ebru Gündeş Türkiye'ye döndü

İbrahim YILDIZ - EBRU Gündeş, kızıyla birlikte Türkiye'ye döndü. 
Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 13.00'da kızıyla birlikte New York'tan İstanbul'a gelen Ebru Gündeş'in pasaport işlemlerinin ardından gazetecilere yakalanmadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.
 

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