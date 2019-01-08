Düzce’de okullar tatil edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE’de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Düzce Valiliği, gece saatlerinde başlayan, etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi.