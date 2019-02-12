Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de bir sitenin parkına düşen helikopterin enkazı kaldırıldı.

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına düşen helikopterde Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi çalışmalarını tamamlandı. Helikopter enkazı saat 15.00 sıralarında kaldırılmaya başlandı. Vinç ile kaldırılan helikopter parçaları kamyona yüklendi. yardımıyla çıkarılan helikopter enkazı üzerine yakıt sızıntısına karşı itfaiye ekipleri köpük sıktı.

Enkaz kaldırma çalışmaları toplam bir saat sürdü. Daha sonra üstüne mavi branda örtülen enkaz 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na götürüldü. Enkazın daha sonra Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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