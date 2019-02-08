Duruşmada avukatlar ile hakim arasında 'usul' tartışması...

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İSTANBUL Adalet Sarayı'nda görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında 'usul" tartışması yaşandı. Hakim, oturarak konuşan avukatı uyararak, ayağa kalkmasını istedi. "Böyle bir usul yok. Sadece hüküm ayakta dinlenir, Ceza Muhakemesinde usul budur" diyerek ayağa kalkmayan avukat ile avukata destek veren meslektaşları salondan çıkarıldı. Gazetecilerin soruları üzerine Avukat Ali Rıza Dizdar, hukukun ihlal edildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

AVUKATTAN HAKİME "BÖYLE BİR USUL YOK; SADECE HÜKÜM AYAKTA DİNLENİR"

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davada hakim ile avukat arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tanığın dinlendiği duruşmada, sanık avukatı ayağa kalkmadan konuşunca uyarıldı. Diğer sanık Avukatı Ali Rıza Dizdar da oturduğu yerden konuşarak "Böyle bir usul yok. Sadece hüküm ayakta dinlenir, Ceza Muhakemesinde usul budur" dedi. Bunun üzerine hakim Ahmet Vedat Güneş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin içtihadını hatırlatarak, bunun bir duruşma disiplini olduğunu, uygulanması gerektiğini, duruşma disiplinine uyulmadığı takdirde duruşma salonundan çıkartılacağını söyledi. Avukat Dizdar ise ayağa kalkmadan konuşmaya ve soru sorma hakkı olduğunu tekrarladı. Söz verilen müşteki ve sanık avukatları da meslektaşları Dizdar dışarı çıkarılırsa kendilerinin de çıkacaklarını söyledi.

AVUKATLAR SALONDAN ÇIKARILDI

Bunun üzerine hakim de ara karar verilirken hiçbir avukatın ayağa kalkmadığını, avukatlara duruşma disiplini icabı ayağa kalkmaları gerektiği hatırlatılmasına rağmen kalkmamakta ısrar etmeleri sebebiyle şikayetçi avukatı ile sanıkların avukatlarının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 203/3 maddesi gereğince duruşma salonundan çıkarılmalarına karar verdi. Bunu da tutanaklara yazdırdı. Salondaki avukatlar çıkarıldıktan sonra 2 tanık dinlendi ve duruşma ertelendi.

AVUKAT DİZDAR: AVUKATLARIN HAKLARI ZEDELENEMEZ

Duruşma salonu önünde bekleyen Avukat Ali Rıza Dizdar gazetecilerin soruları üzerine bunun avukat haklarına karşı bir darbe girişimi olduğunu belirterek, "Bir hukuk genel kurulu kararıyla avukatları ayağa kaldırtmak istedi. Halbuki avukatlar ayağa kalkmaz. Ceza Usulu Muhakemesi Kanununda 'Hüküm bütün herkes tarafından ayakta dinlenir' der. Çünkü hüküm verilirken Türkiye Cumhuriyeti ile başlar öyle hüküm verir. Onun dışında avukatların sürekli ayağa kalkıp, soru sorarken ayakta olması diye bir şey yok. Savcı da ayağa kalksın o zaman. Biz kalkmıyorsak" dedi.

Hukukun ihlal edildiğini söyleyen Avukat Dizdar, avukatlar olmadan tanıkların dinlendiğini, her iki taraf avukatlarının da soru hakkının alındığını belirtti. Dizdar, "Avukatların hakları zedelenemez. Savcılar, hakimler x-ray'e çantalarını koymadan geçiyorlarsa avukatların da geçmesi lazım. Burada adaletsizlik üst boyuta ulaşmış durumda" dedi.



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