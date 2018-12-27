Dünyanın ilk ve tek Selçuklu Müzesi Kayseri'de

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi dünyanın ilk ve tek Selçuklu Müzesi olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en eski katarakt ameliyatlarının yapıldığı şifahanede görme engelliler için replikalar da bulunuyor. Müze Müdürü Fehmi Gündüz, 4,5 yılda yarım milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri'de Selçuklu yapıları şehri süslüyor. 1205-1206 yıllarında Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptırdığı ve Dünyanın İlk Modern Tıp Merkezi olan Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi aynı zamanda Dünyanın ilk ve tek Selçuklu müzesi olma özelliğini taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010-2014 tarihlerinde restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi unvanını alan bu tarihi yapı içinde 610 adet Selçuklu dönemine ait tarihi eser, 1000'in üzerinde sikke ziyaretçilere sunuluyor. Müze Müdürü Fehmi Gündüz, yaptığı açıklamada, "Dünyanın ilk modern tıp merkezi Gevher Nesibe Medresesi ve şifahanesidir. Burası Selçuklu ve Osmanlı döneminde Medrese ve Şifahane olarak kullanılmıştır. Belediye olarak 2010 yılında bu tarihi yapıyı Vakıflar Bölge Müdürlüğü izniyle Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne dönüştürdük.Yapılan restore çalışmasının ardından 21 şubat 2014 tarihinde müzemizi açtık. Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi 1205-1206 tarihlerinde yapıldı. Buranın medrese kısmında tıp öğrencileri tıp eğitimi görmüşler, şifahane bölümünde ise uygulama imkânı bulmuşlardır. Şifahanede katarakt ameliyatları yapılmıştır. Şifahanenin akıl hastaları kısmında kuş sesi, su sesi ve müzik sesleriyle akıl hastaları tedavi edilmiştir. Bu külliye Osmanlı döneminde de aslına uygun olarak 1890 yılına kadar hizmet vermiştir. Cumhuriyet döneminde mevcut yapının yüzde 70’i restorasyon faaliyetleri sayesinde aslına uygun olarak inşa edilmiştir. Modern müzeciliğin örneklerini sunduğumuz müzede silikondan heykeller, projeksiyon cihazları bilgilendirme kioksları kullanılmaktadır. Okullardan gelen öğrencilerimiz için kurduğumuz çocuk atölyesinde çocuklara Selçuklu dönemine ait bilgiler veriyor, uygulama yaptırıyoruz" diye konuştu.

Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'ne benzer yapıların farklı ülkelerde de var olduğu ancak en eski yapının Kayseri'de bulunduğuna dikkat çeken Müze Müdürü Gündüz, "Benzer yapılar İtalya'nın Floransa ve Milano kentlerinde de var. Ancak bu yapılarda Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'nden 100-200 sene sonra kurulmuş yapılardır" şeklinde konuştu.

Müze ziyaretçi sayısının 4,5 yılda 500 bine yaklaştığı bilgisini de veren Gündüz, "Herkesi Selçuklu müzesine bekliyoruz. Müzeyi 7’den 70’e herkesin gezebilmesi için sembolik ücretler alınıyor. Yetişkinler 2 TL öğrenciler ise 1 TL. Ayrıca 7 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyükler için müze ücretsiz" diyerek yerli yabancı turistleri Selçuklu Müzesi'ne davet etti.



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