Dünyanın en uzun kızı Gelgi: Hiçbir hedefimi gerçekleştiremiyorum

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),() – KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 5 yıl önce 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi(22), "Sağlığım olmadığı sürece motivasyonumda olmuyor ve bu ikisi olmadan hiçbir hedefimi gerçekleştiremiyorum" dedi.

Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 5 yıl önce 2 metre 13.5 santim boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rümeysa Gelgi, yürüteç desteği olmadan ayağa kalkamıyor ve yürüyemiyor. Emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve biyokimya uzmanı Haydar Gelgi çiftinin 3 çocuğundan Rumeysa Gelgi, uzun süredir aktif olmadığını söylediği sosyal paylaşım sitesinden geçirdiği 2018 yılını değerlendirdi. 2018 yılının beklediğinden çok farklı ve kendisi için iniş çıkışlarla dolu bir yıl olduğunu belirterek, "Daha önce sahip olmadığım bazı sağlık sorunları yaşadım. Spor yaralanması sonucu belimi incittim. Oldukça ağrılı ve yıpratıcı geçen bir sürecin sonunda altı aylığına fizyoterapiyi bırakmak, ayrıca ilkbahar ve yaz aylarının tamamını evimde istirahat ederek geçirmek zorunda kaldım. Motivasyonum sıfırlandı. Eğitimimle ilgili belirlediğim hedeflere erişemedim. Bu nedenle doğum günümde yeni yaşımdan ve yeni yıldan en başta sağlık diledim. Çünkü sağlığım olmadığı sürece motivasyonum da olmuyor ve bu ikisi olmadan hiçbir hedefimi gerçekleştiremiyorum." diye paylaşımda bulundu.

Bütün olumsuzluklara rağmen 2018 yılının kendisine ummadığı güzellikler de getirdiğini ifade eden Gelgi, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sonbaharda StraightForward Skolyoz Vakfı ile hayatımın en anlamlı ve heyecanlı projesinde yer aldım. Tatile çıktım. Sevdiğim ve özlediğim insanları gördüm. Birçok ilk gerçekleştirdim. Siz bilmeseniz de üç yıldır mücadele ettiğim, özgüvenimi ve yaşam kalitemi etkileyen şiddetli akne sorunumdan kurtuldum. Harika arkadaşlar edindim. Birbirinden güzel çekimlerde yer aldım. Ve bazılarını henüz görmediniz. Kısacası geçtiğimiz yıl benim için değişkenlerle doluydu. İstediğim kadar verimli miydi? Maalesef hayır. Bu nedenle 2019'un ilk haftalarından itibaren kendime yeni hedefler belirlemeye ve bu kez gerçekten sağlığım izin verdiği sürece onların peşinden gitmeye karar verdim."