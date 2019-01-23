Dünyadaki 20 çilek kaplanından biri artık İstanbul’da yaşayacak

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,() – TÜRKİYE’NİN ilk, dünyanın üçüncü yeni nesil hayvanat bahçesi olan AslanPark yeni bir yavruyu daha ailesine kattı. Dünyada yalnızca 20 adet bulunan çilek kaplanı Malta’dan özel izinle getirildi. 3 aylık yavru, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Tuzla Viaport Marina içerisinde konumlanan AslanPark üçü yavru olmak üzere 20 büyük kediye ev sahipliği yapıyor. AslanPark bugünlerde ziyaretçilerini en çok çilek kaplanı Zeus için ağırlıyor. Malta Başbakanlığı’nın özel izniyle Türkiye’ye getirilen çilek kaplanından dünyada yalnızca 20 adet bulunuyor.

DİŞİSİNİ EVLAT EDİNMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Çilek kaplanının bundan sonra AslanPark’ta yaşayacağını dile getiren Aslan Bakıcısı Aslan Aydın, “Bize Malta Devleti’nin özel izni ile yaklaşık 10 gün önce geldi, bundan sonra da bizde kalacak. Bu da gurur verici. Biz de türün devamı için dişisini evlat edinmeyi düşünüyoruz” dedi.

Çilek kaplan türünün özellikleri hakkında bilgi veren Aydın, “Çilek kaplanı beyaz ve sarı Bengal kaplanının çiftleşmesiyle 10 nesil sonrasında ortaya çıkabilecek bir türdür. Ve bu bir ihtimaldir. Kulaklarındaki, boynunun altındaki ve sırtındaki beyazlıklar onun çilek kaplanı olduğunu gösterir. Altın kaplan olarak da bilinir aynı zamanda” diye konuştu.

BÜYÜYÜNCE 300 KİLOYU GEÇECEK

Kaplanın isminin Zeus olduğunu kaydeden Aydın, “Zeus’un diğer kardeşleriyle arası çok iyi. Zaten aslanlar daha sosyal oldukları için çabuk kabullendiler. Çok güzel oyun oynuyorlar. Sağlığı ve keyfi çok yerinde. Bizimkinin ekstra bir özelliği olarak bir gözü de mavi. Günde yaklaşık 1 kilo kadar et yiyor. 3 biberon da anne sütü içiyor. Anne sütünü özel olarak yurt dışında getirtiyoruz. Şu anda yaklaşık 6 kilo. Ama bizim 250 kiloluk kaplanlarımızdan daha büyük olacak yani 300 kiloyu geçecek” dedi.

“BİZ BURADA BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Ziyaretçilerin en çok yavruları görmek için geldiğini ifade eden Aydın, “3 yavrumuzun da yanına girip görebiliyorlar, dokunabiliyorlar. Biz burada bir hayali gerçekleştiriyoruz. 70 yaşında da, 2 yaşında da ziyaretçimiz var. Ve onların hayallerine dokunabilmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

KARNESİYLE GİDEN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ GİRİŞ İMKANI

AslanPark’ta şu anda bir karne kampanyası olduğundan da bahseden Aydın, 5-18 yaş arasındaki öğrencilerin karneleri ile birlikte geldiklerinde velileri refakatinde AslanPark’ı ücretsiz olarak gezebildiğini de sözlerine ekledi.