Dünyaca ünlü isimlerin korumalığını yaptı, şimdi siyaset için sahada

İZMİR'de Cumhur İttifakı'nın Narlıdere'den aday gösterdiği Süleyman Kocabıyık (30), farklı hobileri ve yetenekleri ile tanınıyor. Kick boks ve judo gibi sporların yanı sıra Güney Çin kökenli bir dövüş sanatı olan wing tsun ile ilgilenen Kocabıyık, dünyaca ünlü isimlerin korumalığını da yaptı. Paris Hilton, Kevin Costner ve Ronaldo için çalışan Kocabıyık, şimdi belediye başkanlığı yarışı için sahaya indi.AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için İzmir'in Narlıdere ilçesinde destekleyeceği MHP'nin adayı Süleyman Kocabıyık, oldukça renkli bir kişiliğe sahip. Spora ilgi duyan ve henüz 6 yaşındayken judo ile tanışan Süleyman Kocabıyık, daha sonra farklı branşlarla da ilgilenmeye başladı. Boks, kick boks ve wing tsun ile uzun yıllar ilgilenen Kocabıyık, Türkiye'de ünlü müzisyen Ceza ve besteci Mercan Dede gibi isimlerin korumalık görevini bir süre üstlendi. Türkiye'nin yanı sıra dünyaca ünlü starların da Türkiye'deki temasları esnasında korumalıklarını yapan Kocabıyık, şimdiyse belediye başkanlığı yarışı için seçim alanlarında. Ailesinde birçok kişinin de spora ilgi duyduğunu söyleyen Süleyman Kocabıyık, "Spor hayatına 6 yaşında judo ile başladım. 11 sene judo ile uğraştım. İkinci çocuğum doğunca bu sporu bıraktım. Bir süre sonra da wing tsun ile tanıştım ve anladım ki bana en uygun sistem bu. Bu alanda ilerlemeye kadar verdim. Çalışmalarım nedeniyle Türkiye'de 'Sifu' (büyük usta) unvanını alan en genç isimlerden biriyim" dedi.'KENDİME BİR YOL ÇİZMEYE KARAR VERDİM'Türkiye'de özel kuvvetler personelinin yanı sıra emniyet güçlerine de eğitimler verdiğini söyleyen Süleyman Kocabıyık; Paris Hilton, Kevin Costner ve Ronaldo gibi dünyaca ünlü isimlerin de Türkiye'deki temasları esnasında koruma görevini üstlendiğini belirtti. Kocabıyık, siyasete girme kararını ise şöyle açıkladı:"Hem sivillere hem de devlet memurlarına, emniyet personeline eğitimler verdim. Bir eğitimci bir siyasetçidir aynı zamanda. Eğitim de bir siyasettir. Biz on binlerce insana dokunuyoruz. Türkiye'nin 30 şehrinde seminerler verdim. İnsanlarla bire bir görüşüyorum. Yaptığım çalışmalar sonucunda gördüm ki insanların benden farklı beklentileri var. Bir yöneticilik vasfı da taşıdığımı düşünerek, insanların beklentilerine cevap verebilmek için kendime bir yol çizmeye karar verdim. Bunun da siyaset olduğunu düşündüm."PROJELERİNİ ANLATTINarlıdere'ye dair hayallerinin ve projelerinin olduğunu söyleyen Kocabıyık, şöyle dedi:"Doğduğum, büyüdüğüm topraklar olan Narlıdere'de birçok şeyin yapılamadığını gördüm. Yapılamayan birçok şeyi yapabileceğimi düşünerek, buna inanarak ve birçok kişinin de desteğini alarak siyasete girme kararı aldım. Siyasette beni en çok etkileyen isim MHP Narlıdere İlçe Başkanı Metin Keskin oldu. Narlıdere İzmir'in en büyük narenciye alanlarına sahip. Burada kırsalda kalkınma sağlayarak, esnafın da kalkınmasını sağlayabileceğimizi düşündük. Orada yaşayan herkes Narlıdere'nin yerel halkı. O insanlar kazanacak ki, insanlar kazansın. Esnaf kazanacak ki halk rahat etsin. Narlıdere'de hiçbir eğlence alanı yok. Hiçbir şekilde insanların sosyal yaşam alanı yok. Narlıdere'nin turizme açılması gerektiğini düşündüğümüz alanlarda büyük turizm tesisleri kuracağız ve istihdam yaratacağız."'GENÇ NARLIDERE, GENÇ BAŞKAN''Genç Narlıdere, genç başkan' sloganı ile çalışmalara başlayan Kocabıyık, siyaset değil proje üretmeye geldiklerini kaydetti. Cumhur İttifakı çatısı altında olmaktan dolayı şeref duyduğunu söyleyen Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bir belediye başkan adayıyım. Her şeyden önce Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. MHP'den beni belediye başkan adayı olarak görmek istemesi, onur ve gurur verici. Öte yandan devletin en büyüğü tarafından açıklanmam gerçekten şeref verici. En genç aday olmamın verdiği birçok avantaj var. Daha yenilikçi, daha atılgan olabiliyorum. Bunun bütün avantajlarını kullanarak en iyisini yapacağıma inanıyorum" diye konuştu.'EŞİMLE BİRLİKTE SEÇİM ALANLARINDA ÇALIŞACAĞIM'Mertcan (11), Eslem Aşina (6) ve Mirza (1) isimli 3 çocuk babası olan Süleyman Kocabıyık'ın muhasebeci eşi Esra Kocabıyık (32) da, eşinin kararını desteklediğini belirterek, "Kararını destekliyorum, her zaman eşimin yanındayım. İş hayatında da, spor hayatında da ve tabii ki siyasi hayatında da eşime desteğim tam. Hayatı paylaşmak adına eş oluyorsunuz. Eşinizi her konuda desteklemek durumundasınız. Ben şimdiye kadar yanlış bir şey yaptığını hiç düşünmedim. Eşimle birlikte sahada seçim çalışmalarına katılacağım" diye konuştu.

