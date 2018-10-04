Dünya Hayvanları Koruma Günü Beylikdüzü’nde neşeyle kutlandı

İSTANBUL, ()-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe hayvanseverler ve çeşitli okullardan yaklaşık 900 öğrenci katıldı.

Hayvanlar için rehabilitasyon merkezlerinden kedi evlerine, hayvan bakım ünitelerinden sahiplendirme işlemlerine kadar birçok alanda hizmet veren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir program düzenledi. Hayvanseverler ve çevre okullardan gelen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar hayvanlarla birebir etkileşim kurmanın keyfini yaşarken, hayvanseverler de merkez hakkında bilgi aldı. Etkinlik esnasında hayvanları da ziyaret eden öğrencilere belediyenin hazırladığı Hayvanlarla Doğru İletişim ve Boyama Kitabı hediye edildi. Çocuklar ise yanlarında getirdikleri mama, örtü ve battaniyeleri can dostlarına iletmek üzere müdürlük çalışanlarına teslim etti. Etkinliğe katılan çocuklara Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün işlevleri, sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar ve sokakta gördükleri hayvanlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği anlatıldı.

“HAYVANLARI BİR GÜN DEĞİL HER GÜN KORUMALIYIZ”

Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Vekili Ömer Şatır, hayvanların sadece bir gün değil her gün korunup kollanması gerektiğini onlara anlatarak, “Sokakta yaşayan ve kendini ifade edemeyen dostlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

(FOTOĞRAFLI)