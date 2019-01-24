DÜNYA Gazetesi ve Altınbaş Üniversitesi’nden Co-OP işbirliği

İSTANBUL,() - DÜNYA ve Altınbaş Üniversitesi arasında CO-OP (Cooperative Education) Eğitim Modeli çerçevesinde işbirliği imzalandı. Program üniversitede yürütülen eğitim ile iş ortamında uygulamayı bütünleştiren bir eğitim modeli olarak tanımlanıyor.

İş birliği protokolü dün Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Koç ve DÜNYA Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem’in katılımıyla imzalandı. Protokol çerçevesinde yürütülecek olan CO-OP eğitimi, üniversitenin ilgili program öğrencilerinin DÜNYA'da yapılacak staj ve uzun süreli staj çalışmaları ile DÜNYA'nın uzman çalışanlarının gözetiminde yapılacak uygulama ve bitirme projeleri gibi etkinlikleri kapsıyor.

Üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan CO-OP programı Altınbaş Üniversitesi tarafından uygulanıyor. Öğrencilere üniversitedeki eğitimi sürerken, bir yandan da iş yerinde çalışma imkanı sunan program, mesleki deneyim de kazandırıyor. Üniversitede öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulan öğrenciler, mezun olduklarında çalışmış olduğu kurumda işe devam olanağı da bulabiliyor. Altınbaş Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından yürütülen projede şimdiye kadar 86 firma işbirliğiyle 120 öğrenci uzun dönemli staj yaptı. Bu öğrencilerden 30'a yakını ise firmalarda çalışmaya devam etti.

DÜNYA ile yapılan işbirliğiyle kapsamında CO-OP eğitimi; Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine yönelik olacak. CO-OP programının süresi 3 veya 6 ay olarak belirleniyor. 4’üncü sınıfa geçen öğrenciler bu programdan yararlanıyor. Yazın başlayan program okulların açılmasıyla devam ediyor. Haftanın en az 3 günü firmada çalışan öğrenciler bu program sayesinde ders kredisi de almış oluyor. Altınbaş Üniversitesi, öğrencilerin CV'lerini işbirliği yapan firmalara gönderiyor. Mülakatı geçen öğrenciler CO-OP programıyla iş hayatına giriş yapıyor.

ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE OLMAK HEDEFİMİZ

“Üniversite olarak stratejik hedeflerimizden ilki Uluslararası üniversite, ikincisi ise girişimci üniversite olmak” diye konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, öğrencilere zorunlu olan bir aylık stajın yetmediğini kaydetti. Bu sebeple Co-OP uygulamasına başladıklarını ifade eden Erhan, "Bu uzun dönemli stajlarla hem işveren firma hem de öğrenciler açısından yüzde 90 memnuniyeti yakaladık. Öğrenciler eğitimini aldıkları mesleğin uygulamasını yerinde görüp deneyimlerken, mezun olduklarında devam edip direk o firmaların çalışanı olma şansını yakalayabiliyorlar. İş veren de bu süreçte elemanını tanıyor, işe hâkimiyetini görüyor. Dolayısıyla hem üniversite, hem öğrenci hem de işveren için çok faydalı bir model" dedi.