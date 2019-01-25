Düğünde damadın boynuna 10 metrelik 'para zinciri'

BURSA'da gerçekleşen düğünde damada iş arkadaşları 5 TL’lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda 'para zinciri' taktı. Paraları, 12 kişi taşıdı.

Kayahan Sel ile Nezahat Sel, 19 Ocak günü Yıldırım Belediyesi Otosansit Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünde iş arkadaşları, damat Sel’e 5 TL’lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda para zinciri taktı. Damadın vücudunu kaplayan paraları 12 kişi taşıdı. Almanya’dan gelen gelin Nezahat Sel’e ise damadın bir yakını merdane hediye etti.



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