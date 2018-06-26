Düğün sezonunda sahte altına dikkat

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle düğünlerde takılan sahte altınların sayısının arttığını belirterek, "Yeni evlenen çiftler takılarını bozdurmak için kuyumcuya geldiğinde büyük hüsran yaşıyor" dedi.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Baransel, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle düğünlerde takılan sahte altınlar konusunda uyarıda bulundu. Seçimden önce doların yükselmesi dolayısıyla altın fiyatlarının da yukarı doğru seyrettiğini belirten Baransel, piyasada düzelme beklediklerini söyledi. Dolardaki düşüşe karşın altının etkilenmediğini dile getiren Baransel, "Henüz bu düşüş sağlanmadı. Yarın piyasalar daha hareketlenir ve düzelme olur, diye umuyoruz" diye konuştu.

'ÇEYREK ALTIN SATILMIYOR'

Haziran ayının sonuna gelinmesine ve düğün sezonunun açılmasına rağmen altın satışının artmadığını kaydeden Başkan Baransel, gram altın takmayı tercih edenlerin daha çok olduğunu vurguladı. Baransel, "Bugün çeyrek altın 320, cumhuriyet altını 1300 lira; ama vatandaşın alım gücü kalmadı. Haziranın sonuna geldik sadece gram altın satıyoruz. Çeyrek satılmıyor. Türk toplumunun örf ve adetlerine göre düğünlerde altın takmak şart olmuş; ama alım gücü olmayınca daha ucuz olduğu için gram altını tercih ediyorlar. Gram altın şuanda 182 lira" dedi.

'TAKILARIN İÇİNDEN SAHTE ÇOK ÇIKIYOR'

Son dönemde düğünlerde sahte altın takanların arttığını da belirten Turgay Baransel, "Bijuterilerden alınan altınlar gerçek altın değildir. Büyük marketlerde bile çeyrek altın adı altında sahte altın satılıyor. Çelikten altın yapmışlar, vatandaş onu alıp, bir kurdele takıyor. Düğünde sıraya girip, geline hediye ediyor; kimin taktığı da belli olmuyor. Yeni evlenen çiftler takılarını bozdurmak için kuyumcuya geldiğinde büyük bir hüsran yaşıyor. Evde kendileri hesaplayıp, kafalarında bir fiyat belirliyorlar. Gerçeği öğrenince büyük şok yaşıyorlar; çünkü takıların içinden çok sahte çıkıyor" diye konuştu.

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