Düden Şelalesi'nin rengi, kahverengiye döndü

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, aşırı yağış sonrası çamurla karışınca kahverengiye döndü.

Şelalenin, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada gezintiye çıkanlar, yağış sonrası çamur gibi akan suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, son üç gündür Antalya'da etkili olan aşırı yağışın sürüklediği çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen şelalenin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

Şelalenin denizle buluştuğu noktada dükkanları bulunan işletmeciler ise zor günler geçiriyor. Taşan şelale sularından dolayı işletmelere ait masa ve sandalyeler su içinde kaldı. İşletme sahipleri üç gündür iş yapamamaktan yakındı.

Antalya'ya tatile gelen fotoğraf meraklısı Nilay Ak ise şelalenin çamura dönen renginin etkileyici olduğunu söyledi. Ak, uzun zamandır ilk kez şelalenin bu kadar gür aktığını belirtti.

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