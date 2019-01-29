Dr. Türkmen: Akkuyu sayesinde 20 milyon ton sera gazı salınmayacak

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – HACETTEPE Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Dr. Mehmet Türkmen, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sayesinde 20 milyon ton sera gazı salınımının engelleneceğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Dr. Mehmet Türkmen, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu’nun iklim değişikliğine yapacağı katkıları anlattı. Türkmen, Akkuyu'nun faaliyete geçtiği zaman Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirtti. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından yapımi süren santralin 44 üniteden oluşacağını belirten Türkmen, "4 ünitede toplam 4800 MW elektrik gücüne sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye girmesi ile ülkemizin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayabilecek. Elektrik üretmekten daha değerli olan ise iklim değişikliğine yapacağı pozitif katkıdır. Türkiye’nin bir yıl içinde ürettiği toplam sera gazının yüzde 4’üne denk gelen yaklaşık 20 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri sera gazı bu sayede doğaya salınmayacak" dedi.

'SERA GAZI SALINIMI ÜÇTE BİRE DÜŞECEK'

Enerji üretiminde tamamen nükleer teknoloji kullanmanın toplam sera gazı salınımını üçte birine düşüreceğini belirten Türkmen şöyle konuştu: "Enerji üretiminde tamamen nükleer teknoloji kullanmak toplam sera gazı salınımını üçte birine düşürür. Deniz suyu arıtmada, bölgesel ısıtmada, hidrojen üretiminde, petrol çıkarmada, diğer petrokimyasal uygulamalarında, büyük tankerlerde, konteyner gemilerinde ve uzay uygulamalarında nükleer bilimden yararlanmak sera gazı salınımını daha da azaltır. Böylesi bir girişim, mavi gezegenin sorunlarını tamamen ortadan kaldırmasa da kendi hatalarımızı düzeltme adına atılmış önemli bir adım olur. Geldiğimiz şu noktada dünyamızı kurtarmak adına atılmış olması gereken 'yumuşak ve maliyetsiz' adımlara verilen mühlet sona erdi. 'Sert ve maliyetli' adımların atılma zorunluluğu ortaya çıktı."

İNSANLAR KÜRESEL ISINMADAN ENDİŞELİ

Türkiye’de yapılan araştırmaların da insanların iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında endişeli olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Türkmen, şunları söyledi:

"Dünyada ve Türkiye’de küresel ısınmanın etkileri konusunda bilinç düzeyi giderek artıyor. Türkiye dahil pek çok ülkenin sera gazı salınımını önleyecek adımlar atması gerekiyor. Enerji üretimi ve kullanımı, iklimi direkt etkileyen unsurlardır. Bugün itibariyle baktığımızda enerji üretimi ve kullanımı, toplam sera gazı salınımının yaklaşık yüzde 70’ine denk geliyor. Bu oran bile Türkiye’nin nükleer santrallerden, enerji üretimi için hareket geçerek ne kadar önemli bir adım attığını ortaya koymakta. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu’nun temeli geçen yıl atıldı. Bizim de ülke olarak ‘dünya nükleer kulübü’ içerisinde yer almamız, bu teknolojiyi farklı alanlarda da kullanmamız, gelişmişlik düzeyimiz açısından önemli. Geleceğimizi kurtarmaya yönelik gerçekten bir niyetimiz var ise, nükleer teknolojiyi kullanmak artık bir seçenek olmaktan çıktı. Bu, Türkiye için de, diğer ülkeler için de böyle. Nitekim tüm dünyada çeşitli kuruluşlar ve farklı sektörlerden önemli isimler tarafından küresel ısınmaya karşı nükleer enerji daha fazla gündeme getiriliyor."

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