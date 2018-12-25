Dosso Dossi'ye Rus ünlüler damga vurdu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'a Rus yıldızlar damga vurdu. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan'ın ekip arkadaşlarıyla yaptığı dans gösterisi ise etkinliğin sürprizi oldu.

2018 yılının son fuarını Antalya'da gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, Rus yıldızların sahneye çıktığı gecelere imza attı. Yurt dışından 5 binin üzerinde katılımcının katıldığı fuar organizasyonu, akşamları ise eğlence ve konserlerle devam etti. Önceki yıllarda Adriana Lima'dan Paris Hilton'a, Miranda Kerr'den Irina Shayk'a kadar birçok ünlü ismi podyumunda yürüten Dosso Dossi Fashion Show'a bu kez Rus şarkıcılar damga vurdu.

Expo Center'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 30 ülkeden gelen 5 bin kişi, ünlü Rus şarkıcıların konserlerinde doyasıya eğlendi. Rixos Premium Hotel'de özel olarak kurulan konser alanında hayranlarıyla bir araya gelen Valery Meladze ve Egor Kreed, sahne şovlarıyla da beğeniyle izlendi. Etkinliğin en büyük sürprizini ise Hikmet Eraslan yaptı. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan ve ekip arkadaşlarının dans gösterisi, ilgiyle izlendi.



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