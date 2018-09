Dört Ayaklı Minare restorasyonun ardından ziyarete açıldı

Ahmet ÜN-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın tarihi Sur ilçesinde 2015 yılının Kasım ayında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hendek-barikat operasyonları sırasında hasar gören Sur'un simgesi halindeki Dört Ayaklı Minare ile Şeyh Matahar Camisi, yapılan restorasyon ve onarım çalışmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla tekrarziyarete açıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hendek-barikat operasyonları sırasında ağır hasar gören Dört Ayaklı Minare ile Şeyh Matahar Camisi, yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarından sonra bugün düzenlenen tören ile resmi olarak hizmete açıldı. Açılış için düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekil Cumali Atilla ile çok sayıda davetli katıldı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ İMHAYA, BİZ İHYAYA'

Açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terör örgütünün imhaya, yıkıma talip olduğunu ifade ederek, "Bu vakıf eserlerini ihya etmek, terör örgütünün ihaneti sonrasında inşa etmek, miras bırakılan bu eserleri gelecek nesillere aktarabilmek adına bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkenin her köşesinde olduğu gibi Diyarbakır'da da büyük bir hamle ve heyacan içerisindeyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü emanet olarak bu eserleri geleceğe aktarmak adına bir büyük hamle içerisindedir. Terör örgütü imhaya, biz ihyaya, onlar yıkmaya biz yapmaya talibiz. Bugün Diyarbakır'ın her köşesinde buna dönük çok büyük bir çalışma ve hizmet içerisindeyiz" dedi.

'ŞEHİR MOĞOL İSTİLASINA KARŞI NASIL DİK DURDUYSA, PKK'YA KARŞI DA DİK DURMAYI BİLDİ'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise, Diyarbakır'ın küller altında bir mücevher olduğunu dile getirerek, "Bugün terör örgütünün yaktığı ateşin külleri altında kalmış, bu kutlu şehrin nadide mücevherlerinden bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çabalarıyla, hükümetimizin gayretleriyle bunlar tekrar insanlığın kültür hazinesine kazandırılıyor. Burası, yeryüzünde eşi bulmayan bir şehirdir. Her kültürden burada iz ve eser var. Peki terör örgütü bu kutlu şehirden ne istedi ? Neden Şeyh Mutahar Camii'nin minaresini ayaklarından vurdu, neden Fatihpaşa Camii'nin minberini yaktı? Çünkü, insanlığın biriktirdiği medeniyeti ve bu kutlu şehrin sahip olduğu değerleri istemiyor. Tarihi yıkıp, tarihimize ait, medeniyetimize ait, kutlu değerlerimize ait ne varsa onları imha edip, ortadan kaldırıp, kendine göre, kendiyle bir şey başlatmak istedi. PKK terör örgütünün bu şehre yaptığı budur. Ama bu şehir, geçmişte kendisini yıkmaya, yakmaya kalkışanlara tarih boyunca dersini verdiği gibi ve onlara rağmen ayakta kaldığı gibi, Moğol istilalarına benzer diğe gaddar ve zalim idarelere karşı nasıl ayakta durduysa, bugün PKK terör örgütü ve onun türevlerinin yaptığı eylemlere karşı dik durmayı bildi, hamdolsun bugün dimdik ayakta. Biz, Suriçi'ni ihya ettiğimizde bu şehir tekrar kendi kimliğine kavuşacak. Dört Ayaklı Minare'nin ayaklarına sıkılan kurşun, şehirdeki çoğulcu kültüre ve onu taşıyan sürükleyen medeniyet değerlerine sıkılan kurşunlardır"diye konuştu.

'DÖRT AYAKLI MİNARE, DİNİMİZİN DÖRT MEZHEBİNİ TEMSİL EDİLİYOR'

Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy da, Anadolu'da tek olma özelliğiyle olan bir eserin önünde konuştuklarını ifade ederek, "Dört Ayaklı Minare, dinimizin dört mezhebini temsil ediliyor. 2015 yılında maalesef yaşanan terör olaylarında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile 2 polis hunharca saldırı sonucu şehit oldular. Bu vesileyle onları anmak istiyorum, Allah rahmet eylesin. Yaşananların ardından hem devletin hem de Diyarbakır halkının üstün çabalarıyla terör burada son buldu. Bu aslında sizlerin çabaları, devlet tek başına bir şey yapması mümkün değil. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu olayların yatışmasıyla birlikte çatışmalar sırasında ciddi zarar gören 19 tane vakıf ve kültür esermizin restorasyonu yapmaya başladık" dedi.



