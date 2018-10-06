Dördüncü kuşak kalaycı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kalaycılığı, ailesinin 4'üncü kuşağı Süleyman Tokgöz (23) yaşatmaya çalışıyor. "Babamın dedesi ilk kuşak kalaycıydı, sonra dedem, ardından babam bu işi yaptı, şimdi ise ben sürdürüyorum" diyen Tokgöz, bakır kapları yeniliyor. Genç kalaycı, sağlıklı olduğu için bakır kaplara dönüş olduğunu söyledi.

İlçe ilçe gezerek mahalle aralarında kurduğu tezgahında yaktığı ateşle, eski bakır kapları kalaylayan Süleyman Tokgöz, ailesinde 4'üncü kuşak kalaycı olduğunu söyledi. En son Kemalpaşa Mahallesi'nde kalaylama yapan Süleyman Tokgöz, "Bu mesleğin 4'üncü kuşağıyım. 120 yıllık bir meslek. Dedemin dedesi de kalaycıydı. Meslek olarak bunu seçtik biz de. Şükür karnımız doyuyor. Bakır kap kullanımı çok azaldı. Her kaptan büyüklüğüne göre 10, 15, 20 lira alıyoruz. Şimdi alüminyum çıktı, teflon çıktı. Millete daha kolay geliyor. Sağlık açısından alüminyum veya teflon zararlı. Eskiler, bakır kapların içinde yemeklerini pişirir yerdi. Kanser diye bir şey yoktu. Alüminyum veya teflon çıktı, hastalıklar çoğaldı. Gribe yakalanmış gibi insanlar kansere yakalanıyor. Sağlık açısından bakır kap önemli. Doktorlar bile bunu öneriyor" dedi.

ESKİYE DÖNÜŞ BAŞLADI

Eskiye dönüş eğilimi olduğunu anlatan Tokgöz, "Eskiye merak var. Biraz önce 110 yıllık bakır tepsiyi kalayladık. Millet de az da olsa eskiye dönüş var" diye konuştu. Kalaylama işleminden bahseden Süleyman Tokgöz, "Kalay, pamuk, kostik gibi ürünleri kullanıyoruz. İlk önce kabın yağını temizliyoruz. Sonrasında kumla yıkıyoruz. Yıkamadan sonra kalay işlemini yapıyoruz. Eski bir kap, kalaylandıktan sonra ilk günkü gibi oluyor. Kalaylama işleminin ardından bakır kap, 3 yıl kadar yıpranmadan kullanılabilir" İfadelerini kullandı.



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