Donanma kupası yat yarışları sona erdi

DONANMA Komutanlığı'nın destekleriyle İstanbul Yelken Kulübünün organizasyonunda gerçekleştirilen Donanma Kupası 58. yıl yat yarışları sona erdi.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yelken yarışması, Donanma Komutanlığının desteğiyle İstanbul Yelken Kulübünün organizesinde gerçekleştirildi. 30 teknenin katıldığı 5 kateğoride yapılan yarışmanın startını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu verdi. Yarışlarda 125 üstü teknelerde Murat Yavuz Can, 55-124 arası teknelerde Ahmet Köroğlu, 20-54 arası teknelerde Genco Sindel, 1,980-1,019 teknelerde Mehmet Şahin Akın, 0979 ve altındaki teknelerde Onur Özçetin yarışmayı birincilikle tamamladı.

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