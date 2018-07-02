Dominik'te öldürülen kameraman, Antalya'da toprağa verildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - DOMİNİK Cumhuriyeti'nde, 2 gaspçının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren, 'Survivor' programının kameramanı Alper Baycın'ın (24) cenazesi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde toprağa gözyaşlarıyla verildi. Cenazeye katılan ve çok üzgün olduğu görülen Acun Ilıcalı, Baycın Ailesi'ne taziyelerini iletti.

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan televizyon programı 'Survivor'ın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, 27 Haziran günü, Las Terrenas bölgesinde 2 gaspçının saldırısına uğradı. Cep telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılara direnen Baycın, kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi. Alper Baycın için bugün Antalya'da cenaze töreni düzenlendi. Muratpaşa Camii'nde öğle vakti düzenlenen törene Alper'in babası Ahmet ile annesi Aynur Baycın, kız arkadaşı Yasemin Çelik ve yakınları ile ünlü televizyoncu Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, 'Survivor' ekibi, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer ve Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal katıldı.

'ALLAH HERKESE SENİN GİBİ EVLAT NASİP ETSİN'

Aynur Baycın, Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin bayrağı örtülü tabutun önünde oğlunun fotoğrafını defalarca öptü. "Allah herkese senin gibi evlat nasip etsin; ama ömrü öyle olmasın. Atatürkçü oğlum, Fenerbahçeli oğlum" diyerek, gözyaşı döktü. Baycın'ın kız arkadaşı Yasemin Çelik de uzun süre tabutun başından ayrılmayıp, ağladı. Doğup, büyüdüğü Üçgen Mahallesi'nde çok sevilen Alper Baycın'ı esnaf da son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Komşuları ise tabutun yanına 'Mahallemizin insan canlısı, efendi, kültürlü, yardımsever delikanlısı. Mekanın cennet olsun' yazılı çelenk bıraktı. Aynur Baycın, tabut cenaze aracına konulduğu sırada oğlunu öpücüklerle uğurladı. Alper Baycın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI