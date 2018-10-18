Domatesin üzerindeki 'udumbara çiçeği' sandı, böcek yumurtası çıktı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta bir fabrikada müdürlük yapan Ahmet Olgunay'ın pazardan satın aldığı domatesin üzerindeki minik bitkiyi görünce şaşırdı. Bitkinin, Budizm efsanelerinde yer alan dünyanın en nadir görülen ve 3 bin yılda bir açtığı iddia edilen 'udumbara çiçeği' olduğu sanıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, domatesin üzerinde bulunan nesnenin 'Chrysoperla carnea' adı verilen faydalı bir böceğin yumurtası olduğunu açıkladı.

Tekstil fabrikasında müdür olarak görev yapan 3 çocuk babası Ahmet Olgunay, gittiği semt pazarından domates satın aldı. Olgunay, aldığı domatesleri buzdolabına yerleştirirken birinin üzerinde minik bir çiçek fark etti. Meraklanarak internet üzerinden araştırma yapan Olgunay, çiçeğin 'udumbara çiçeği'ne benzediğini saptadı. Olgunay, bunu muhafaza altına aldı.

Daha önce de bahçelerinde ekili bir soğanın üzerinde aynı çiçeği gördüklerini iddia eden Ahmet Olgunay, "Bizim 6-7 yıl önce buna benzer bir olay daha başımıza gelmişti. Bahçemizde yetiştirmiş olduğumuz bir soğan üzerinde bunu fark ettik. Kendimiz resimledik. Fakat o zamanda internette araştırmıştık ve değerli birşey olduğunu sanmıştık. Ancak uzmanlara göstermemiştik. Bu bizim başımıza ikinci kez geldi. Domateste de bunu fark ettik. Bunun 'Udumbara çiçeği' olduğunu düşündük" dedi.

BÖCEK YUMURTASI ÇIKTI

Olgunay'ın iddiası üzerine domatesin üzerindekini inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, "Bu domatesin üzerindeki Latince ismi 'Chrysoperla carnea' kanatlı bir böcektir. Sebze ve meyve bahçelerinde bulunan yaprak biti, kırmızı örümcek, beyaz sinek gibi zararlı böcekler ile beslenen faydalı bir böcektir. Bu dometisin üzerindeki böcek zararlı değil, faydalı bir böcektir. Bu udumbara çiçeği değildir. Bu böceğin yumurtasıdır" ifadelerini kullandı.

UDUMBARA ÇİÇEĞİ NEDEN ÖZELDİR

Udumbara çiçeği ağaçların dalların parazit olarak yetişen bir çiçektir. Youlan Paulo ismiyle de bilinen bu çiçek çapı 7 mm gövdesi 1 mm olan çok küçük bir çiçektir. Üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle görülmesi oldukça zordur. Udumbara çiçeğinin üç bin yılda bir açtığı ve çok nadir görüldüğü inancı üzerine bu çiçek ile ilgili bir inanç gelişmiştir. Budistlerin inandığı efsaneye göre mucize bir çiçektir. Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede 'cennetten gelen hayır çiçeği' anlamına gelmektedir. İnsanların cennetten geldiğine inandıkları bu nadir görülen çiçek görüldüğünde cennette gibi yaşayacakları Budist inancında yer almaktadır. Avatar çiçeği de denilen Udumbara'nın mucizeleri getireceği inancı Budistler için vazgeçilmezdir.



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