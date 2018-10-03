Dolandırıcılık şüphelisi, ATM önünde polis yeleği ile yakalandı

ELAZIĞ’da iki yaşlı kadını, polis olduğunu söyleyerek dolandıran O.T., ATM yanında polis yeleği ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kentte yaşayan iki yaşlı kadın, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını belirterek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren polisler, kadınlardan birinin bin 200, diğerinin ise 450 lirasını ATM'den çeken kişinin O.K. olduğunu belirledi. Kameralar tarafından görüntülenen O.K.'yi, Fırat Üniversetisi Hastanesi'nde bulunan bir ATM'nin önünde yakalanarak gözaltına aldı. O.K.'nin üzerinde yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ile polis yeleği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.K., adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×