Doktorlar diyaliz ya da nakil dedi, bütün aile gönüllü oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, () - HAKKARİ'de, 37 yıldır böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören emekli işçi Hamdi Özkan'a (68), doktorlar diyalize girmesi ya da nakil olması gerektiğini söyledi. Diyaliz önerisine karşı çıkan Özkan'ın 6 çocuğu ve 6 kardeşi, bağış için gönüllü oldu. Hamdi Özkan, yaşça kendisine en yakın olan ve tedavisinin başladığı ilk günden beri yanında olan kardeşi Salih Özkan'ın (63) böbreğiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Hakkari'de oturan emekli işçi Hamdi Özkan, 1981 yılında şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle gittiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde sağ böbreğindeki iltihap ve taş olduğunu öğrendi. İlaç tedavisine alındı. 21 yıl süren tedavinin ardından şikayetleri artan Özkan'ın yapılan testlerinde iki böbreğinin de iflas ettiği tespit edildi.

6 ÇOCUĞU 6 KARDEŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Hamdi Özkan, 2 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve testler sonrasında hemodiyaliz ya da böbrek naklinin şart olduğu bildirildi. Hamdi Özkan'ın 6 çocuğu ve 6 kardeşi bağışçı olmak için gönüllü oldu.

İLK GÜNDEN BERİ AĞABEYİNİN YANINDA

Emekli memur Salih Özkan, hastalığa yakalandığı ilk günden beri yanında olduğu ağabeyine bir böbreğini vermek istediğini söyledi. Yapılan karşılaştırma testler sonucunda bağışçı olmasında sakınca görülmeyen Salih Özkan'dan alınan böbrek, Hamdi Özkan'a nakledildi.

28 YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Halen tedavisi süren Hamdi Özkan, kendisinin de kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Organ bağışı ve organ nakli konusunda halkın bilinçlenmesi için başta din görevlileri olmak üzere herkese büyük görev düştüğünü belirten Özkan, "Hastalığım 37 yıl önce başladı, her üç ayda bir Van, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere giderek kontrollerimi yaptım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin organ hastalıkları konusunda çok başarılı olduğunu duydum. Bunun üzerine iki ay önce Antalya'ya geldim. Doktorlar artık nakil olmam ya da diyalize girmem gerektiğini söyledi. Ailem diyaliz fikrine sıcak bakmadı. Hepsi bağışçı olmak istedi. Kardeşim, Salih Özkan 'Sakın diyalize girme, ben böbreğimi paylaşmak istiyorum' dedi. Hiç tereddüt etmeden gönüllü oldu ve böbreğini paylaştı" diye konuştu.

HERKES BİLİNÇLİ VE FEDAKAR OLSUN

Ağabeyine bir böbreğini bağışlayan Salih Özkan, "Ağabeyim 37 yıldır tedavi görüyordu. Nakil sonrasında iyi sonuç aldık. Doktor ve hemşirelerimiz bizi sevindirdi. Çok güzel duygular yaşadık. Herkesi elinden geldiğince nakil bekleyen hastalara yardımcı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

EN İYİ TEDAVİ ORGAN NAKLİDİR

AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da böbrek yetmezliği hastalığının en iyi tedavisinin organ nakli olduğunu söyledi. Hastanın uzun süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, şöyle konuştu:

"Diyaliz ve nakil arasında karar vermesi gerektiğini söyledik. Hastamız kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastaların en iyi tedavisinin organ nakli olduğunun gayet güzel bir örneğidir. Bu fırsatla halkımızı organ bağışına çağırıyorum. Örneğinde gördüğümüz gibi hayat paylaşmaktır, böyle daha güzel ve anlamlıdır."



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