AĞRI’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı’da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin yanısıra hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.
Doğu’da okullara kar tatili (3)
AĞRI’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı’da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin...
AĞRI’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
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