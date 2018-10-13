Doğu Karadeniz'de sonbahar güzelliği

DOĞU Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşil örtünün yerini sarı tonlar almaya başladı. Trabzon'un Tonya ilçesinde sararan yapraklarıyla ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Trabzon'un Tonya ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarının sararmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Sonbahar renkleri görenleri hayran bıraktı. Tonya, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu. Günübirlik gezilerle doğadaki renk değişimini görüntüleyen fotoğrafçılar, bu kareleri sosyal medyada 'Harikalar Diyarı' benzetmesi ile paylaşıyor.



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