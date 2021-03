Dogecoin Yükselecek mi? Elon Musk Manipülasyona Devam Ediyor

Tesla ve Space X kurucusu Elon Musk attığı tweetlerle gündemden düşmüyor. Dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Musk, kriptopara paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yapan Elon Musk, piyasaları manipüle etmiş, destek ve direnç noktalarının yönünü değiştirmişti. 42 bin dolar seviyesinde bulunan direncin kırılmasıyla birlikte Bitcoin yeniden yükseliş trendine geçti. Son yükselişle birlikte Elon Musk neredeyse yatırımını ikiye katladı. Büyük yatırımcıların piyasaya girmesiyle birlikte kriptopara piyasalarında mantıksız, borsaya aykırı işlem hareketleri gözlemlenmeye devam ediyor. Analistlerin düşüş beklediği noktalarda büyük yatırımcıların yaptığı alımlarla fiyatlar daha da yükseliyor.

ELON MUSK DOGECOİN

Tesla'nın kurucusu Dogecoin hayranlarından biri. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımla birlikte Dogecoin fiyatını neredeyse 10 kat yükseltmişti. Uzun bir süredir yatay seyreden fiyat için Elon Musk yeniden bir tweet attı. Yaptığı paylaşımda: "Doge day afternoon" ve "Why are you so dogematic, they ask" ifadelerini kullandı. Öğleden sonra Dogecoin zamanı tarzında yaptığı paylaşım yine piyasaları manipüle edecek cinstendi. Olası bir fiyat yükselme hareketinde yatırımcılar Elon Musk'ın tweetini hatırlayacak ve yüksek fiyattan alım yapacaklardı. Yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle böyle bir durum gerçekleşmedi. Önümüzdeki saatlerde yüklü bir alım yapılması durumunda ise yatırımcılar FOMO olarak Dogecoin'e yüklenebilirler.

Yukarıda Dogecoin günlük grafiği paylaşılmıştır. DGN fiyatı 0,0623$ üzerinden işlem görmektedir.

Elon Musk Dogecoin paylaşımı sonrasında Twitter gündeminde günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Gözler kriptoparanın yükselip yükselmeyeceğine çevrildi ancak beklenen fiyat hareketi gerçekleşmedi.

BTC ATH NOKTASINI KIRDI

Hafta sonu gelen atakla birlikte lider kriptopara birimi Bitcoin rekor tazeledi. 58 bin dolar seviyelerinden 42 bin dolara kadar geri çekilme yaşayan Bitcoin bugün itibariyle 62 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Pandeminin kaotik etkilerinin geçmemesi nedeniyle borsalarda çöküş devam ederken kriptoparalar değerine değer katmaya devam ediyor. Kriptoparalara yapılan toplam yatırım 1.75 trilyon doları geçmiş durumda. Dünyanın normal düzenine gelmemesi durumunda bu yatırımların giderek artması bekleniyor. Öte yandan Amerika'nın 9 trilyon dolar değerindeki sıcak para servisi kritopara ve değerli metallerin fiyatının yükselmesine neden olacak.