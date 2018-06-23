Doğan Haber Ajansı'nın adı değişti

İstanbul - DOĞAN Haber Ajansı'nın adı "Demirören Haber Ajansı" oldu.

Haber ajansının logosu ise aynı şekilde kaldı. Türkiye genelinde 34 bürosu bulunan , 81 ilde ve yüzlerce ilçede örgütlü olmanın yanı sıra yurt dışından da haber, fotoğraf ve görüntü servisi yapıyor.