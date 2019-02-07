Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'ya yarıyıl tatilinde 145 bin ziyaretçi

BOLU'nun turistik bölgeleri yarıyıl tatilinde yaklaşık 145 bin kişiyi ağırladı.Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'nun kayak merkezi, tabiat parkları ve milli parkı yarı yıl tatilinde tatilcilerin uğrak yeri oldu. Yarıyıl tatili süresince, günübirlik ve konaklamak için Kartalkaya'yı yaklaşık 60 bin, Abant'ı 48 bin 713, Gölcük'ü 34 bin 870, Sünnet Gölü'nü 207, Sülüklü Göl'ü 390 ve Yedigöller'i 600 kişi ziyaret etti. Çoğunluğunu çevre illerden gelenlerin oluşturduğu yaklaşık 145 bin kişi, kış mevsiminin doyasıya yaşandığı Bolu'da doğal güzelliklerle iç içe tatil geçirme fırsatı buldu.Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'yı ziyaret eden 60 bin tatilci, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu pistlerde kayak yapıp, otellerin düzenledikleri eğlencelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Abant, Gölcük, Sünnet Gölü, ve Sülüklü Göl Tabiat Parkları'na gelen binlerce kişi de doyumsuz manzaralar eşliğinde fotoğraf çekip, piknik yaparak Bolu'da kış tatilinin keyfine vardı. Özellikle sonbaharda fotoğraf ve gezi tutkunlarının uğrak noktası olan Yedigöller Milli Parkı ise ulaşım zorluğu nedeniyle yalnızca 600 kişi tarafından ziyaret edildi. Tatilciler, burada da sakinlik ve huzuru keşfetti.

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